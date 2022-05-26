Россиянам отключили «старое» приложение AliExpress

Глобальное мобильное приложение AliExpress перестало обрабатывать покупки российских клиентов и предлагает перейти на новую версию, в которой ограничена возможность выбора оплаты заказа.

Теперь покупки и кешбэк доступны пользователям только в новом мобильном приложении, специально созданном для российских пользователей в рамках локализации платформы, сообщает пресс-служба площадки.

При попытке оплатить заказ в глобальном приложении пользователю предлагается перейти в новую программу. Кроме того, все обновления для российских пользователей будут доступны только в новом приложении AliExpress.

Локализованное приложение отличается переработанным дизайном и обновленной лентой обзоров. Однако оплатить заказ в нем можно только с помощью рублевых банковских карт. В старом приложении можно было напрямую оплачивать покупку через долларовый счет Qiwi с более выгодным курсом.

Специальное российское приложение AliExpress было выпущено чуть больше года назад — в апреле 2021 года. Все это время оба приложения работали параллельно. Веб-версия и мобильный сайт AliExpress продолжают работать без изменений.