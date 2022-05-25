VK запустил бета-версию российского магазина приложений RuStore

VK при поддержке Минцифры запустил бета-версию российского магазина приложений RuStore для пользователей Android, сообщает пресс-служба ведомства.

Пользователи могут загрузить отечественный магазин приложений на официальном сайте rustore.ru. Пока в нем доступно около ста программ, среди которых VK, «Яндекс», «Сбер», «Госуслуги».

Безопасность магазина обеспечивается системами «Лаборатории Касперского» и VK. Разработчики могут загружать приложения в личном кабинете, поддержка осуществляется круглосуточно.

В ближайшее время планируется интеграция платформы push-уведомлений и платежной системы. До конца года в магазине запустят аналитические и маркетинговые инструменты.