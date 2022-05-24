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Российские компании начали увольнять украинских IT-специалистов

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Российские компании начали увольнять IT-специалистов украинского происхождения или переводить их на более низкие должности.

Негласное требование идет от государственных заказчиков, с которыми работают компании, предположил глава АНО «Информационная культура» Иван Бегтин, пишет РБК. Другой источник издание отметил, что украинских программистов массово увольняют, «опасаясь диверсий».

По словам источника, службы внутренней безопасности фирм «особо пристально следят за сотрудниками, которые сами либо их родственники являются гражданами Украины». В частности, особое внимание уделяется работникам, у которых есть доступ к критичным данным и сегментам инфраструктуры.

Точное количество украинских IT-специалистов в России эксперты при этом не назвали. В целом в России за два месяца число публикуемых вакансий в сфере IT и телекоммуникаций упало на 56%.

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Топ комментариев

GammiPluh

Любых? даже убить детей? там десяток женщин? у вас нацистов именно так заведено мы вкурсе

Иркут 69

У Шойгу нет своих непосредственных задач? Он что, патриарх или каноник? ☺️

Nik3316

готовится к земле, по совету Кличко?

Alhazred

Если бы у нас такое предложили, он первый бы тут такой вой поднял.)))