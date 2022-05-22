Первого ребенка в России зарегистрировали без посещения ЗАГС

Новорожденного в России впервые зарегистрировали онлайн, без посещения родителями органа ЗАГС — это стало возможным благодаря сервису «Рождение ребенка», сообщает пресс-служба Федеральной налоговой службы.

Первыми родителями, воспользовавшимися услугой сервиса стала семья из Якутска. «В рамках суперсервиса врачи в роддомах предлагают родителям оформить медицинское свидетельство в электронном виде, которое поступает в личный кабинет мамы на портале госуслуг», — говорится в сообщении.

Данные этого свидетельства и цифрового профиля на портале используются для предзаполнения заявления о рождении. Родителям остается подтвердить сведения, выбрать имя ребенку и орган ЗАГС. Орган ЗАГС регистрирует рождение без личного присутствия родителей, пояснили в ФНС.

После этого реквизиты записи о рождении возвращаются в личный кабинет пользователя на портале и используются при подаче заявлений на другие государственные услуги и меры социальной поддержки, отметили в ведомстве.

При этом позже при желании родители могут получить гербовое свидетельство о рождении при личном обращении в ЗАГС.

Также сервис автоматически запускает целый комплекс услуг, связанных с рождением ребенка — присвоение ИНН и СНИЛС, выплата материнского капитала, запись в детсад и оформление пособий.