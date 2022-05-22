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Первого ребенка в России зарегистрировали без посещения ЗАГС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новорожденного в России впервые зарегистрировали онлайн, без посещения родителями органа ЗАГС — это стало возможным благодаря сервису «Рождение ребенка», сообщает пресс-служба Федеральной налоговой службы.

Первыми родителями, воспользовавшимися услугой сервиса стала семья из Якутска. «В рамках суперсервиса врачи в роддомах предлагают родителям оформить медицинское свидетельство в электронном виде, которое поступает в личный кабинет мамы на портале госуслуг», — говорится в сообщении.

Данные этого свидетельства и цифрового профиля на портале используются для предзаполнения заявления о рождении. Родителям остается подтвердить сведения, выбрать имя ребенку и орган ЗАГС. Орган ЗАГС регистрирует рождение без личного присутствия родителей, пояснили в ФНС.

После этого реквизиты записи о рождении возвращаются в личный кабинет пользователя на портале и используются при подаче заявлений на другие государственные услуги и меры социальной поддержки, отметили в ведомстве.

При этом позже при желании родители могут получить гербовое свидетельство о рождении при личном обращении в ЗАГС.

Также сервис автоматически запускает целый комплекс услуг, связанных с рождением ребенка — присвоение ИНН и СНИЛС, выплата материнского капитала, запись в детсад и оформление пособий.

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Топ комментариев

Alhazred

Да, это великая перемога. Особенно для Украины)))

D762

Да как же не молодцы то? Сейчас им пендодрузья, обеспечат высокоопла́чиваемую(финнами) "безопасность"....

Alhazred

Сала Украине! Азовцам тюремной баланды! )))

Asd10

Че, правда мы никогда не будем вместе??? Пойду в церковь, свечку к иконе святого Владимира поставлю!!!)))