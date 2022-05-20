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Tesla оказалась уязвима для взлома и угона через Bluetooth

Источник:
Sibnet.ru
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Электрокар Tesla Model Y
Фото: Esteban Chinchilla / Unsplash License

Уязвимость в спецификации Bluetooth сделала возможным взлом и последующий угон автомобилей Tesla. Исследователи смогли разработать специальный гаджет и уехать на Tesla Model Y.

Специалисты исследовательской фирмы NCC Group описали уязвимость Bluetooth Low Energy (BLE), позволяющую получить доступ к системам электрокаров Tesla и угнать их. Журналисты BleepingComputer  смогли создать ретранслятор описанный в отчете компании, взломать и сымитировать угон автомобиля.

Исследователи поместили специальный ретранслятор между смартфоном и сопряженной с ней Tesla Model Y. После перехвата сигнала появилась возможность проникнуть в автомобиль, завести его и уехать.


Технология Bluetooth Low Energy разработана для постоянной беспроводной связи гаджетов. Она используется в компьютерной периферии, умных часах и других устройствах. О потенциальной уязвимости для взлома через BLE впервые сообщили специалисты Калифорнийского университета в Сан-Диего в ноябре 2021 года.

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