Tesla оказалась уязвима для взлома и угона через Bluetooth

Уязвимость в спецификации Bluetooth сделала возможным взлом и последующий угон автомобилей Tesla. Исследователи смогли разработать специальный гаджет и уехать на Tesla Model Y.

Специалисты исследовательской фирмы NCC Group описали уязвимость Bluetooth Low Energy (BLE), позволяющую получить доступ к системам электрокаров Tesla и угнать их. Журналисты BleepingComputer смогли создать ретранслятор описанный в отчете компании, взломать и сымитировать угон автомобиля.

Исследователи поместили специальный ретранслятор между смартфоном и сопряженной с ней Tesla Model Y. После перехвата сигнала появилась возможность проникнуть в автомобиль, завести его и уехать.





Технология Bluetooth Low Energy разработана для постоянной беспроводной связи гаджетов. Она используется в компьютерной периферии, умных часах и других устройствах. О потенциальной уязвимости для взлома через BLE впервые сообщили специалисты Калифорнийского университета в Сан-Диего в ноябре 2021 года.

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