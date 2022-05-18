Слитая карта данных «Яндекс.Еды» пополнилась новой информацией

Новая версия сайта с утекшими данными пользователей сервиса «Яндекс.Еда» появилась в Сети, она пополнилась свежими данными. Так, в ней появилась информация из ГИБДД, «СДЭК», Avito, Wildberries, «Билайна», ВТБ.

Ресурс также пополнился перечнем публичных персон с их персональными данными. Так, злоумышленники добавили туда номера телефонов и адреса Ксении Собчак, Светланы Кривоногих, Петра Дерипаски и еще 30 человек, пишет Forbes.

При этом Avito, Wildberries, «Яндекс.Еда», ВТБ и ГИБДД опровергли утечку данных пользователей. По их версии, на сайте размещены открытые данные, которые были собраны хакерами методом так называемого парсинга.

Так, банк ВТБ отметил, что опубликованная информация не относится к персональным данным клиентов и содержит лишь номера телефонов, которые пользователи оставляют при переводах через Систему быстрых платежей.

Сами хакеры утверждают, что целью карты является обеспечение возможности для россиян проверить, есть ли их данные в утекших базах. «Чтобы понимать риски, вы можете проверить, какая персональная информация о вас уже есть у мошенников и уголовников», — говорится на сайте.

1 марта стало известно, что служба информационной безопасности «Яндекс.Еды» выявила утечку информации. Были опубликованы телефоны клиентов и информация об их заказах: состав, время доставки. Утечка не коснулась банковских, платежных и регистрационных данных пользователей.