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«Яндекс» открыл предзаказ на «Станцию» второго поколения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © yandex.ru

Компания «Яндекс» представила новое поколение умной колонки «Яндекс Станция», официальные продажи новинки стартуют 31 мая.

Главная особенность «Яндекс Станции» второго поколения — поддержка протокола Zigbee, благодаря чему умная колонка теперь совместима с тысячами других устройств, среди которых лампочки, чайники, пылесосы самых разных производителей.

Отмечается, что встроенный контроллер управления Zigbee позволяет таким устройствам общаться с колонкой напрямую, без интернета, а также быстрее реагировать на команды владельца.

Колонка оснащена двумя динамиками общей мощностью 30 Вт, количество встроенных микрофонов сократилось с семи до четырех. Кроме этого, гаджет получил новый дизайн со светящейся панелью.

Стоимость колонки составляет 16 990 рублей. Также предлагается комплект за 18 990 рублей, в которой выходит колонка и четыре устройства для умного дома Aqara — датчик движения и освещения, датчик температуры и влажности, умная лампа и беспроводная кнопка.

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