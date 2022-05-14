Поддельное приложение Сбербанка попало в топ App Store

Сервис «Сбербанк онлайн сайт» оказался на седьмом месте в топе наиболее скачиваемых приложений в России в магазине App Store. Приложение имитирует оригинальную программу от Сбербанка, однако не является официальным.

Создателем программы является некий Саид Ахмедов. В описании указывается, что это приложения предназначается для моментального входа на сайте кредитного учреждения. Предполагается, что сервис используют мошенники для получения доступа к данным пользователей.

Специалисты Сбербанка посоветовали пользователям быть бдительными и не использовать сомнительные программы, они уже работают над блокировкой сервиса. Официальное приложение «Сбербанк Онлайн» стало недоступно для скачивания из App Store 12 апреля из-за санкций.

Ранее скачанное приложение банка продолжает работать без ограничений. Кроме того, клиенты организации могут пользоваться веб-версией «Сбербанка Онлайн», адаптированной для мобильных устройств.