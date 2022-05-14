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Поддельное приложение Сбербанка попало в топ App Store

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Сервис «Сбербанк онлайн сайт» оказался на седьмом месте в топе наиболее скачиваемых приложений в России в магазине App Store. Приложение имитирует оригинальную программу от Сбербанка, однако не является официальным.

Создателем программы является некий Саид Ахмедов. В описании указывается, что это приложения предназначается для моментального входа на сайте кредитного учреждения. Предполагается, что сервис используют мошенники для получения доступа к данным пользователей.

Специалисты Сбербанка посоветовали пользователям быть бдительными и не использовать сомнительные программы, они уже работают над блокировкой сервиса. Официальное приложение «Сбербанк Онлайн» стало недоступно для скачивания из App Store 12 апреля из-за санкций.

Ранее скачанное приложение банка продолжает работать без ограничений. Кроме того, клиенты организации могут пользоваться веб-версией «Сбербанка Онлайн», адаптированной для мобильных устройств.

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Топ комментариев

Alhazred

1242-пили бы эстонское1480-пили бы кумыс1618-пили бы сливовицу1812-пили бы французское1877-пили бы ракию1918-пили...

Asd10

С японца спрос не велик по скудоумию его, но заметь, 69й,что кроме вас никто здесь на костях плясок не...

Alhazred

Ну ты то естественно про Прохоровку ни разу не соврал))) Все перемогу насасываешь. Давай-давай)))

Asd10

После чего стали выпускать Т34-85. И че? А мзды вы получили по полной.