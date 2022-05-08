Туктамышева восстановила четверной прыжок

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в 25 лет восстановила четверной тулуп, она выучила его три года назад.
Спортсменка исполнила прыжок на сборах в Армении. Видео доступно в телеграм-каналах.
Впервые элемент покорился Туктамышевой летом 2019 года, затем фигуристка тренировала его всю осень и попробовала на ЧР того года в Красноярске, но неудачно.
«Это результат планомерной работы всего нашего коллектива, а также энтузиазма, настойчивости и таланта самой Лизы», — прокомментировал Sport24 тренер фигуристки Алексей Мишин.
Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года. На втором в карьере мировом первенстве, куда спортсменка поехала в 2021 году, она стала серебряным призером.
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Asd10Конечно тебе не смешно, ибо энурузно😄