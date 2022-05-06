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Google Play запретила россиянам загружать платные приложения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Yuri Samoilov

Компания Google запретила пользователям и разработчикам из России загружать и обновлять платные приложения в Google Play.

Google Play блокирует скачивание и обновление платных приложений в России из-за введенных санкций, ограничительные меры начали действовать с 5 мая, сообщается в официальном блоге компании.

Разработчики могут размещать в Google Play новые бесплатные приложения, а также обновлять существующие. Однако публиковать платные программы уже не получится. Бесплатные приложения можно скачивать без ограничений.

Уже оплаченные подписки будут действительны до конца указанного в приложении периода, после — будут отменены. Если приложения входят в «критические необходимые услуги», то компания предлагает сделать их полностью бесплатными.

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