Платная подписка появится в Telegram

Telegram тестирует платную подписку Premium. На начальном этапе она предоставляет доступ к расширенной галерее стикеров и реакций на сообщения.

Бета-тестеры канала Telegram Beta обратили внимание на то, что в обновлении 8.7.2 появились стикеры и реакции, доступные только подписчикам Telegram Premium. Пользователи премиум-подписки, помимо расширенной галереи, получают отметку в виде маленькой звездочки рядом с ником.

Такие подписчики могут отправлять больше реакций на сообщения и они будут красочно анимированы. Например, сердечко красочно взорвется, а вокруг клоуна взлетят разноцветные кольца. Стикеры для платных подписчиков будут прозрачными, а некоторые галереи вообще будут доступны только владельцам Premium.

Если премиальные стикеры или реакции отправить пользователю без подписки, то он их не увидит и ему будет предложено подключить платный функционал.

Никакой информации о стоимости подписки и сроках ее появления в широком доступе нет. Протестировать платные функции бесплатно можно в версии TestFlight Telegram 8.7.2 на iOS.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил в конце 2020 года, что мессенджер не приносит доход и будет искать способы заработка. Одним из способов монетизации стало появление рекламы в телеграм-каналах в 2021 году.