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Платная подписка появится в Telegram

Источник:
Sibnet.ru
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Telegram тестирует платную подписку Premium. На начальном этапе она предоставляет доступ к расширенной галерее стикеров и реакций на сообщения.

Бета-тестеры канала Telegram Beta обратили внимание на то, что в обновлении 8.7.2 появились стикеры и реакции, доступные только подписчикам Telegram Premium. Пользователи премиум-подписки, помимо расширенной галереи, получают отметку в виде маленькой звездочки рядом с ником.

Такие подписчики могут отправлять больше реакций на сообщения и они будут красочно анимированы. Например, сердечко красочно взорвется, а вокруг клоуна взлетят разноцветные кольца. Стикеры для платных подписчиков будут прозрачными, а некоторые галереи вообще будут доступны только владельцам Premium. 

Если премиальные стикеры или реакции отправить пользователю без подписки, то он их не увидит и ему будет предложено подключить платный функционал.

Никакой информации о стоимости подписки и сроках ее появления в широком доступе нет. Протестировать платные функции бесплатно можно в версии TestFlight Telegram 8.7.2 на iOS.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил в конце 2020 года, что мессенджер не приносит доход и будет искать способы заработка. Одним из способов монетизации стало появление рекламы в телеграм-каналах в 2021 году.

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Очаков

Ты для начала по-русски грамотно научись писать, ущербный.

Борисенко Александр

Стыдно врачам в гос больницах за копейки работать и лечить людей.

VALGOR

Откуда такие ассоциации сударь? Из палаты вещаете? =) Прям: "Грозит небесам!" Тоже мне "небожителей"...

Disobedient

Кого Петр у шведов купил не этих? Или они тогда одним пакетом всей троицей шли.