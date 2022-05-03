УЕФА отстранил российские клубы и сборную от международных матчей

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил российским командам выступать в еврокубках в следующем сезоне. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте организации.

России в таблице коэффициентов будет присвоено количество баллов, равное наименьшей сумме, которую отечественные клубы набрали за последние пять лет. Таким образом, в следующем сезоне России в таблице коэффициентов будет присвоено 4,333 балла.

Кроме этого, УЕФА отстранил сборную России от участия в Лиге наций сезона-2022/2023. Сборная России не будет участвовать во 2-й группе Лиги В и автоматически займет четвертое место в этой группе. Следовательно, они вылетят и займут 16-е, последнее место в Лиге B.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА 28 февраля приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.