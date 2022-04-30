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Определились все пары первого раунда Кубка Стэнли

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © USA Hockey

По итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, завершившегося в ночь на субботу, определился состав пар первого раунда плей-офф — розыгрыша Кубка Стэнли.

В Восточной конференции встретятся:

  • «Флорида Пантерз» — «Вашингтон Кэпиталз»,
  • «Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»,
  • «Каролина Харрикейнз» — «Бостон Брюинз»,
  • «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург Пингвинз».

Пары в Западной конференции:

  • «Колорадо Эвеланш» — «Нэшвилл Предаторз»,
  • «Миннесота Уайлд» — «Сент-Луис Блюз»,
  • «Калгари Флэймз» — «Даллас Старз»,
  • «Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз».

Победителем регулярного чемпионата является «Флорида». Стадия плей-офф стартует 2 мая.

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Captain Nemo

Опять ты тут вещаешь бред информационно зомбированного.Вас по ходу размножают как в фильме матрица.

Удавиков

При этом он не смог пояснить, кто отдавал им приказы.Махновщина, самый настоящий бандитизм, делал что...

Alhazred

У них идеал Олимпиада 1936-го года

Disobedient

Надеюсь одного только пожалели, остальных его земляков даже закапывать не стали.