Определились все пары первого раунда Кубка Стэнли

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По итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, завершившегося в ночь на субботу, определился состав пар первого раунда плей-офф — розыгрыша Кубка Стэнли.
В Восточной конференции встретятся:
- «Флорида Пантерз» — «Вашингтон Кэпиталз»,
- «Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»,
- «Каролина Харрикейнз» — «Бостон Брюинз»,
- «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург Пингвинз».
Пары в Западной конференции:
- «Колорадо Эвеланш» — «Нэшвилл Предаторз»,
- «Миннесота Уайлд» — «Сент-Луис Блюз»,
- «Калгари Флэймз» — «Даллас Старз»,
- «Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз».
Победителем регулярного чемпионата является «Флорида». Стадия плей-офф стартует 2 мая.