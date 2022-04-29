Винер предрекла отстранение России от Олимпиады в Париже

Российских спортсменов могут не допустить до Олимпиады-2024, такое мнение высказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова после сообщений о невозможности провести в срок Универсиаду в Екатеринбурге.

«Думаю, следующим номером этой программы будет отстранение от Олимпиады. Это все было бы смешно, если бы не так печально, но этот кукольный театр продолжается. Это именно театр, в котором, как писал наш великий поэт Александр Грин, подсудимые становятся судьями», — цитирует Винер-Усманову ТАСС.

По ее словам, российские спортсмены еще «как-то обходятся» без международных стартов, но пропуск Олимпиады станет уже проблемой.

Она считает, что скоро будут разговоры и о 2024 годе, потому что впереди еще и чемпионат Европы, и отбор на Олимпийские игры в Париже.

Международной федерации студенческого спорта (FISU) принял решение отложить право Екатеринбурга на проведение Всемирных студенческих игр 2023 года. Универсиада должна была пройти в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Гендиректор АНО «Исполнительная дирекция "Универсиада-2023"» Александр Чернов заявил, что никто турнир не отбирает, но будет определена новая дата.