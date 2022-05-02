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Пользователи пожаловались на новые компьютеры Apple

Источник:
Sibnet.ru
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Компьютер Mac Studio
Фото: © Yasu / CC BY-SA 3.0

Владельцы Mac Studio пожаловались на высокочастотный «скулящий» звук компьютеров. Большинство жалоб поступило от пользователей версии ПК, работающей на базе процессора M1 Max.

Жалобы появились на форуме портала MacRumors. Некоторые пользователи столкнулись с проблемой резкого звука кулера Mac Studio сразу после запуска компьютера, а другие после непродолжительной эксплуатации.

Проблеме подвержены некоторые модели на базе процессора M1 Max. Он имеет меньший радиатор охлаждения, и из-за этого кулер стартует чаще, интенсивность звука изменяется в зависимости от скорости работы вентилятора. Возможно, речь идет о частичном браке системы охлаждения.

Один из пользователей форума под ником sunsetblvd обратился в сервисный центр Apple Store, где после исправлений и восстановления операционной системы проблема не была устранена и Apple решила бесплатно заменить его Mac Studio.

Apple предоставляет возможность в течение двух недель заменить Mac Studio на новый, однако на форуме MacRumors есть сообщения о том, что сменные модели тоже испытывают проблему с шумом.

Mac Studio — серия компактных настольных компьютеров Apple, вышедших в марте 2022 года. Стоимость новинки начинается от 2 тысяч долларов в зависимости от комплектации и используемого процессора.

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