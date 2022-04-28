Представлен уникальный смартфон Huawei Mate Xs 2

Компания Huawei представила уникальный складной смартфон Huawei Mate Xs 2, экран которого раскладывается наружу.

Новинку оснастили 7,8-дюймовым гибким OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, корпусом из титанового сплава, углеволокна и сверхпрочной стали. Толщина основной части в разложенном состоянии составляет всего 5,4 миллиметра, масса смартфона — 255 граммов.

В качестве аппаратной основы Mate Xs 2 выступает Qualcomm Snapdragon 888 без модема 5G. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4600 мАч и 4880 мАч в зависимости от версии, а также поддержкой зарядки мощностью 66 Вт.

Основная камера представлена датчиками разрешением 50, 13 и 8 мегапикселей. Последний модуль отвечает за съемку с 8-кратным оптическим зумом. В базовой версии Mate Xs 2 имеет 8 ГБ оперативки LPDDR5 и 256 ГБ флеш-памяти.

Стоимость младшей модели составляет 1510 долларов. При этом в продажу также поступит топовая версия Collector’s Edition с 12 ГБ ОЗУ, 512 ГБ флеш-памяти и аккумулятором увеличенной емкости, она обойдется в 1965 долларов.