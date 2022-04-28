VK станет владельцем «Яндекс.Новостей» и «Яндекс.Дзена»

VK подписала соглашение о покупке сервисов «Яндекса» — агрегатора новостей «Яндекс.Новости» и платформы для блогеров «Яндекс.Дзен», сообщает пресс-служба соцсети.

«Для совершения сделки стороны должны будут получить все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов, включая Федеральную антимонопольную службу», — отмечается в сообщении.

«Яндекс.Новости» ранее критиковались российскими властями. Так, в 2019 году в Госдуме обвинили сервис в нагнетании социально-политической ситуации после того, как в топе сервиса оказалось сообщение о предложении депутатов запретить эксплуатацию старых автомобилей.

Компания «Яндекс» неоднократно заявляла, что за формирование главных новостей в сервисе отвечают алгоритмы, а не сотрудники.