Twitter заблокировал изменения на платформе из-за вероятности саботажа. Временный запрет наложен, чтобы недовольные продажей социальной сети Илону Маску сотрудники не смогли навредить ресурсу.

Сотрудникам запрещено вносить несанкционированные изменения в код Twitter, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники внутри компании. Все критические изменения будут возможны только после одобрения вице-президентом. Временный запрет будет действовать минимум до конца недели.

Источники издания связывают его с большим количеством недовольных продажей сотрудников. Их опасения связаны с обилием критики со стороны Маска в адрес Twitter и они ожидают глобальных изменений в работе, а некоторые боятся увольнения.

Совет директоров Twitter единогласно согласился на продажу социальной сети Илону Маску за 44 миллиарда долларов. Ожидается, что сделка завершится к концу 2022 года.