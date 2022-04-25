Евросоюз запретил таргетирование рекламы и рекомендации в интернете

Евросоюз принял «Закон о цифровых услугах» (Digital Services Act, DSA). Он запрещает рекламу, ориентированную на людей определенной религии, расы или политических пристрастий, и обязывает социальные сети обосновывать работу рекомендательных алгоритмов.

Новые правила устанавливают ответственность интернет-платформ за вредоносный контент и защищают права пользователей на свободу слова и защиту личных данных. Чем больше влияние ресурса, тем больше ответственность, вплоть до штрафа в 6% от оборота и запрета на работу на пространстве ЕС.

«Это (DSA) на практике реализует принцип, согласно которому то, что является незаконным в офлайне, должно быть незаконным в онлайне. Чем больше масштаб, тем больше обязанностей у онлайн-платформ», — прокомментировала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

О чем «Закон о цифровых услугах»

Закон предусматривает полный запрет на таргетированную рекламу, ориентированную на несовершеннолетних, определенную нацию, пол или конфессию, сообщается в официальном релизе Еврокомиссии.

В целом ограничения должны заставить рекламные сервисы разработать систему показов объявлений без использования данных об активности пользователей в интернете.

«С помощью DSA мы помогаем создать безопасную и подотчетную онлайн-среду. Платформы должны быть прозрачными в отношении своих решений по модерации контента, предотвращать распространение опасной дезинформации и избегать предложения небезопасных продуктов на рынках», — сообщила Маргрете Вестгадер, вице президент Europe Fit for the Digital Age.

Новые обязанности интернет-ресурсов

Социальные сети теперь обязаны объяснять, почему их рекомендательный алгоритм предложил пользователю ту или иную публикацию. Дополнительно они должны предоставить альтернативный вариант просмотра контента, например, ввести ленту в хронологическом порядке.

Пользователи и сообщества соцсетей смогут оспаривать модерацию и ранжирование и добиваться возмещения ущерба. Например, блогеры могут пожаловаться на «скрытую блокировку» в соцсети. DSA предусматривает судебные и внесудебные решения таких конфликтов.

Работа рекомендательных алгоритмов будет подвергаться стороннему аудиту. Ресурсы обязаны подробно и достоверно объяснять принципы их работы. Авторы DSA считают, что эти знания помогут предотвратить неправильное использование этих систем.

Закон обязывает крупные онлайн-платформы разработать инструменты для пользователей, чтобы они могли помечать неподходящий, либо оскорбительный контент и предоставить доступ контролирующим организациям к данным статистики.

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Представители Google прокомментировали закон, сообщив, что приветствуют вводимые ограничения. Они считают, что он поможет сделать интернет более безопасным, а компании при этом не потеряют прибыль от рекламы.

За несоблюдение нового закона организация может получить штраф в размере до 6% от оборота. Повторное нарушение может привести к блокировке деятельности на территории Европейского союза.