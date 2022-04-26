Загитова попала в список на отчисление из университета

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова может быть отчислена из Российской академии народного хозяйства и государственной службы за неуспеваемость и прогулы.

Загитова попала в список студентов, кому дисциплинарная комиссия университета вынесла замечания, пишет «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Учащиеся не посещают занятия и не аттестованы более чем по двум предметам. В сообщении куратора группы говорится, что студентам, попавшим в список, необходимо решить проблемы до конца недели, иначе их документы будут поданы на отчисление.

Куратор также напомнил, что студенты зачислены на очную форму обучения. Она не предполагает, что в качестве уважительной причины непосещения занятий можно указать работу.

Загитова была зачислена на контрактное отделение факультета журналистики РАНХиГС 30 августа 2020 года. Спортсменка обучается по программе «Продюсирование и культурная политика».

Загитова — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане. На ее счету также золото чемпионата мира, Европы и финала Гран-при. В декабре 2019-го фигуристка объявила о приостановке карьеры. Сейчас она выступает в ледовых шоу и ведет программу «Ледниковый период» на Первом канале.