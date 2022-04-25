Российские школы получат альтернативы Word, Excel и PowerPoint

Все российские школы с 1 января 2023 году подключат к федеральной государственной информационной системе «Моя школа». В результате учебные заведения смогут пользоваться аналогами программ от компании Microsoft.

По словам главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, школьникам станут доступны отечественные альтернативы Word, Excel и PowerPoint. Кроме этого, в наборе будет ряд других программ.

«В этой системе будут все инструменты, которыми вы пользуетесь, аналоги PowerPoint, Word, Excel, все те механизмы, возможности, которые есть сейчас у Microsoft Office, но это полностью отечественные разработки», — отметил министр.

Кравцов уточнил, что в состав сервиса «Моя школа» также входят российская система видеоконференций «Сферум», социальные сети, библиотеки верифицированного контента.