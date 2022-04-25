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Российские школы получат альтернативы Word, Excel и PowerPoint

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Все российские школы с 1 января 2023 году подключат к федеральной государственной информационной системе «Моя школа». В результате учебные заведения смогут пользоваться аналогами программ от компании Microsoft.

По словам главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, школьникам станут доступны отечественные альтернативы Word, Excel и PowerPoint. Кроме этого, в наборе будет ряд других программ.

«В этой системе будут все инструменты, которыми вы пользуетесь, аналоги PowerPoint, Word, Excel, все те механизмы, возможности, которые есть сейчас у Microsoft Office, но это полностью отечественные разработки», — отметил министр.

Кравцов уточнил, что в состав сервиса «Моя школа» также входят российская система видеоконференций «Сферум», социальные сети, библиотеки верифицированного контента.

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olegsbeglov

Ну все, теперь у него будут руки развязаны, можно забить на свой народ и делать все указания "индейцев"....

GammiPluh

Пока они там тренируются в словоблудии, наши военные тренируют иные более полезные навыки

nicollaich

Хорошо надувать щёки за чужие денежки.

nicollaich

Давно пора.500 рублей или предупреждение за сегодняшний ночной шум-это глупость.Либо штрафы неслабые,...