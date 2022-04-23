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Евросоюз утвердил единый разъем для смартфонов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: ajay_suresh / Attribution License

Европейский парламент утвердил в качестве единого разъема для продаваемых в Европе смартфонов и планшетов USB-C.

Парламентарии поддержали переход на единый формат для всех смартфонов, соответствующие предложение было внесено 23 сентября 2021 года, передает издание ZDNet. Устройства также должны получить четкую маркировку наличия или отсутствия зарядного устройства.

В сообщении на сайте Европарламента отмечается, что выбор USB-C в качестве единого разъема для смартфонов позволит снизить количество продаваемых зарядных аксессуаров и благоприятно скажется на окружающей среде.

Помимо телефонов новые правила распространят на планшеты, цифровые камеры, наушники и гарнитуры, игровые приставки и портативные колонки, если их можно заряжать от проводного кабеля.

Эксперты отмечают, что решение может серьезно затронуть продукцию компании Apple, которая использует для своих устройств собственный разъем Lightning. Пока неясно, согласится ли производитель перейти на универсальный формат разъема.

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