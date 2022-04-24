Apple оштрафовали за продажу iPhone без зарядки

Бразильский пользователь подал в суд на Apple за отсутствие зарядного устройства в комплект к его iPhone, и выиграл дело. Компания должна выплатить покупателю компенсацию в размере 1 тысячи долларов.

Суд увидел в действиях Apple признаки связанных продаж — когда покупатель вынужден приобретать некоторый товар только при условии покупки у того же продавца другой продукции, сообщает Android Authority. Согласно решению, компания теперь обязана выплатить 5000 бразильских реалов (1082 доллара) в качестве компенсации.

«Совмещенные продажи являются оскорбительной и запрещенной практикой в Бразилии, поэтому не разрешается продавать сотовый телефон и зарядное устройство отдельно», — цитирует судью издание. Ранее за отказ от поставки зарядок со смартфонами Apple уже была оштрафована на 2 миллиона долларов.

Apple перестала включать зарядные устройства и наушники в комплект поставки с 2020 года под предлогом уменьшения вреда для окружающей среды. Этот шаг позволил компании сэкономить более 6,5 миллиарда долларов и заработать более 290 миллионов на продаже дополнительных аксессуаров.