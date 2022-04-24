НАВЕРХ
Хайтек
#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Apple оштрафовали за продажу iPhone без зарядки

Источник:
Sibnet.ru
161 0

Бразильский пользователь подал в суд на Apple за отсутствие зарядного устройства в комплект к его iPhone, и выиграл дело. Компания должна выплатить покупателю компенсацию в размере 1 тысячи долларов.

Суд увидел в действиях Apple признаки связанных продаж — когда покупатель вынужден приобретать некоторый товар только при условии покупки у того же продавца другой продукции, сообщает Android Authority. Согласно решению, компания теперь обязана выплатить 5000 бразильских реалов (1082 доллара) в качестве компенсации.

«Совмещенные продажи являются оскорбительной и запрещенной практикой в Бразилии, поэтому не разрешается продавать сотовый телефон и зарядное устройство отдельно», — цитирует судью издание. Ранее за отказ от поставки зарядок со смартфонами Apple уже была оштрафована на 2 миллиона долларов.

Apple перестала включать зарядные устройства и наушники в комплект поставки с 2020 года под предлогом уменьшения вреда для окружающей среды. Этот шаг позволил компании сэкономить более 6,5 миллиарда долларов и заработать более 290 миллионов на продаже дополнительных аксессуаров.

Еще по теме
Xiaomi анонсировала бюджетный смартфон с аккумулятором 6000 мАч
Евросоюз утвердил единый разъем для смартфонов
iPhone проверят фото на наготу
Google запретит приложения для записи звонков на Android
смотреть все
Хайтек #Смартфоны
Как сделать
Быстрый серфинг: горячие клавиши для браузеров
20.04.22, 11:14
3585
0
Сбербанк удален из Google и Apple: как установить приложение
Как установить актуальное приложение «Сбербанк Онлайн» на смартфон и сохранит ли программа работоспособность?
13.04.22, 22:23
4984
5
Как создать удобный групповой чат жильцов дома
Как выбрать платформу, создать общий чат и пригласить участников?
09.04.22, 15:14
3828
1
Как создать невидимую папку в Windows
В отличие от скрытых, невидимые каталоги доступны без дополнительных настроек — нужно лишь помнить, где они находятся
30.03.22, 02:47
5228
3
Как отключить Google‑ассистент на смартфоне
Случайная активация голосового помощника может причинять дискомфорт, совершать вызовы и запускать приложения
25.03.22, 21:53
6918
0
Как выбрать
Мембранная, механическая или ножничная: какая клавиатура лучше?
14.04.22, 08:56
4478
1
Как подобрать телевизор на замену монитору
Далеко не каждый телевизор подойдет для игр и офисной работы. Чтобы не ошибиться, надо обратить внимание на несколько важных параметров
08.04.22, 13:24
5232
1
Как выбрать универсальный монитор для работы и отдыха
Для того чтобы сделать правильный выбор, нужно оценить параметры мониторов и выбрать наиболее подходящие для большинства задач
02.03.22, 20:16
10129
2
Как выбрать хорошие беспроводные наушники для смартфона
При выборе беспроводных наушников стоит обратить внимание на несколько параметров — это поможет купить качественный продукт и не переплатить за ненужные функции
19.02.22, 13:47
8773
1
Как «на глаз» выбрать хорошую светодиодную лампочку
Чтобы выбрать качественную LED-лампу, нужно прочитать информацию на упаковке «между строк», посмотреть на свет через мобильник и оценить лампочки по весу
05.02.22, 17:38
12425
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Запад оценил реальную стоимость рубля
Китай запустил железнодорожный маршрут в обход России
Россия нарастила поставки нефти «в никуда»
США разрешили НКО «строить демократию» в России
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Виды облаков и их значение. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

Demosfen

Контроль над движением капитала нужно было установить ещё 20 лет назад. Потому что вывод капитала за...

pkv84

Bloomberg вообще много откровенного бреда пишет,так себе источник,на уровне The Sun/

MuCbE

Так патритотам то как раз хорошо. Россия и дальше торгует нефтью, получает за это деньги. А у кого там...

Sovik

Почему Мелитополь и Херсон не в руинах, хотя там ВС РФ?