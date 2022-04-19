Трусова заявила о намерении сделать пятерной прыжок

Российская фигуристка, серебряный призер Олимпиады в Пекине Александра Трусова заявила, что хочет исполнить пятерной прыжок и сделать этой первой в мире.

«Пятерные прыжки? Хочу попробовать выучить. Если получится, то хочу сделать раньше всех. Не только среди женщин. Пятерные еще никто не пробовал», — сказала Трусова в интервью YouTube-каналу Waction.

Трусова считает, что спорт нужен для того, чтобы побеждать самого себя, поэтому она разучивала новые четверные и увеличивала их количество в программах, в том числе в произвольной на Олимпиаде в Пекине.

«Сделала пять четверных для того, чтобы выигрывать соревнования. Конечно, очень хотелось сделать их первой. Мне очень сложно на месте стоять. Мне нужно учить что-то новое», — отметила она.

Трусова впервые в истории женского катания приземлила пять четверных прыжков на Олимпийских играх. Также она первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип.