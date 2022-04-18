Красноярск стал лучшим местом обитания сусликов, благодаря развитой инфраструктуре на острове Татышев, сообщает сервис Aviasales.
Настоящее царство сусликов — изрытый норками остров Татышев
на Енисее, в центре Красноярска. До парка можно добраться на автобусе.
По подсчетам сотрудников Сибирского федерального
университета, на Татышеве живет около 4,5 тысячи сусликов.
В парке развита инфраструктура. Несколько лет назад в парке появился пешеходный переход специально для зверьков. Также на острове открывают Суслик-пабы.
Деревянные домики
наполняют угощениями от посетителей и сотрудников: зерновыми, морковкой,
ранетками. На кормушках написано, что сусликам можно есть, а что нельзя.
«Сейчас на острове идет благоустройство детской площадки
"Маленький Татышев", к июлю этого года там появятся два больших суслика. Их
установят на искусственных холмах, ребятишки смогут лазить сквозь холмы через
"норки"», — сказала специалист по связям с общественностью МАУ «Татышев-парк» Екатерина
Киселева.
UynachalnicaИ что, цены упали? Или наоборот, цены настолько высоки, что люди перестали это включать в меню?
Kam1kadzeНу так пусть ловит иностранных наемников, да и меняет.
ponhik78Ну да))) "Всего лишь" восьмая и третья экономики мира соответственно. Куда им до какой ни будь супердержавы...
УдавиковИдея хорошая, но нереальная, и Дерипаска об этом понимает, больше на популизм смахивает.