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Красноярск стал лучшим местом обитания сусликов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © мэрия Красноярска

Красноярск стал лучшим местом обитания сусликов, благодаря развитой инфраструктуре на острове Татышев, сообщает сервис Aviasales.

Настоящее царство сусликов — изрытый норками остров Татышев на Енисее, в центре Красноярска. До парка можно добраться на автобусе.

По подсчетам сотрудников Сибирского федерального университета, на Татышеве живет около 4,5 тысячи сусликов.

В парке развита инфраструктура. Несколько лет назад в парке появился пешеходный переход специально для зверьков. Также на острове открывают Суслик-пабы. 

Деревянные домики наполняют угощениями от посетителей и сотрудников: зерновыми, морковкой, ранетками. На кормушках написано, что сусликам можно есть, а что нельзя.

«Сейчас на острове идет благоустройство детской площадки "Маленький Татышев", к июлю этого года там появятся два больших суслика. Их установят на искусственных холмах, ребятишки смогут лазить сквозь холмы через "норки"», — сказала специалист по связям с общественностью МАУ «Татышев-парк» Екатерина Киселева.

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Сибирь #Красноярск #Звери
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Топ комментариев

Uynachalnica

И что, цены упали? Или наоборот, цены настолько высоки, что люди перестали это включать в меню?

Kam1kadze

Ну так пусть ловит иностранных наемников, да и меняет.

ponhik78

Ну да))) "Всего лишь" восьмая и третья экономики мира соответственно. Куда им до какой ни будь супердержавы...

Удавиков

Идея хорошая, но нереальная, и Дерипаска об этом понимает, больше на популизм смахивает.