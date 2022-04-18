Красноярск стал лучшим местом обитания сусликов, благодаря развитой инфраструктуре на острове Татышев, сообщает сервис Aviasales.

Настоящее царство сусликов — изрытый норками остров Татышев на Енисее, в центре Красноярска. До парка можно добраться на автобусе.

По подсчетам сотрудников Сибирского федерального университета, на Татышеве живет около 4,5 тысячи сусликов.

В парке развита инфраструктура. Несколько лет назад в парке появился пешеходный переход специально для зверьков. Также на острове открывают Суслик-пабы.

Деревянные домики наполняют угощениями от посетителей и сотрудников: зерновыми, морковкой, ранетками. На кормушках написано, что сусликам можно есть, а что нельзя.

«Сейчас на острове идет благоустройство детской площадки "Маленький Татышев", к июлю этого года там появятся два больших суслика. Их установят на искусственных холмах, ребятишки смогут лазить сквозь холмы через "норки"», — сказала специалист по связям с общественностью МАУ «Татышев-парк» Екатерина Киселева.