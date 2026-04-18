Спасатели возобновили поиски семьи Усольцевых

Спасатели по заявке следователей возобновили поиск семьи Усольцевых, пропавшей в районе поселка Кутурчин Красноярского края в конце сентября 2025 года, сообщила пресс-служба КГКУ «Спасатель».

Поиски продлятся три дня: с 17 по 19 апреля. Будут задействованы пять человек и четыре единицы техники Красноярского поисково-спасательного отряда.

В первый день спасатели обследовали 15 километров автомобильных дорог и 10 километров лесных дорог в районе скалы Буратинка на снегоходной технике. Поиски результатов не принесли, они будут продолжены.

Супруги Усольцевы, их пятилетняя дочь и собака 28 сентября 2025 года пошли в несложный поход в горы в районе поселка Кутурчин. С тех пор об их местонахождении ничего не известно. Масштабные поиски начались через несколько дней и были завершены 12 октября по погодным условиям.

В Сети рассматривали версии побега семьи, есть предположения, что они могли пережить зиму в охотничьей избушке. Следователи считают приоритетным несчастный случай.