Спасатели возобновили поиски семьи Усольцевых

Поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае
Фото: © КГКУ «Спасатель»

Спасатели по заявке следователей возобновили поиск семьи Усольцевых, пропавшей в районе поселка Кутурчин Красноярского края в конце сентября 2025 года, сообщила пресс-служба КГКУ «Спасатель».

Поиски продлятся три дня: с 17 по 19 апреля. Будут задействованы пять человек и четыре единицы техники Красноярского поисково-спасательного отряда.

В первый день спасатели обследовали 15 километров автомобильных дорог и 10 километров лесных дорог в районе скалы Буратинка на снегоходной технике. Поиски результатов не принесли, они будут продолжены.

Супруги Усольцевы, их пятилетняя дочь и собака 28 сентября 2025 года пошли в несложный поход в горы в районе поселка Кутурчин. С тех пор об их местонахождении ничего не известно. Масштабные поиски начались через несколько дней и были завершены 12 октября по погодным условиям.

В Сети рассматривали версии побега семьи, есть предположения, что они могли пережить зиму в охотничьей избушке. Следователи считают приоритетным несчастный случай.

Еще по теме
Власти Кузбасса высказались об исчезновении героя России
Двое детей погибли в результате удара дронов по Туапсе
Выживший в Охотском море Пичугин заслушал приговор за гибель родных
Студент с мокасином напал на Ленина в Мавзолее
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Систему распознавания ключевых слов нашли в мессенджере Max
Федерация пощадила повернувшуюся спиной к флагу Украины гимнастку
Заработал первый в мире квантовый интернет
Виктория Боня записала обращение к Путину от «лица народа»
Обсуждение (1)
Картина дня
Нефтяной танкер
США продлили разрешение на продажу российской нефти
Кремль
Кремль заявил о втягивании Европы в конфликт на Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Захарова оценила идею Киева о замене русского мата на украинский
Виктория Боня
Виктория Боня расплакалась после слов Пескова
Мультимедиа
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Топ комментариев

Невезучий

Госдума разберется, дальше можно не читать.

7fond

Виктория Анатольевна, из пмж Монако пишет свои посты. 13 млн читают эту пиарщицу, 1 млн. лайков за обращение....

Очаков

Помните как называли Политбюро ЦК КПСС в народе за преклонные годы его членов? - Домом престарелых.Брежнев...

nicollaich

Виктория Пони говорит от имени народа©Народ об этом знает?