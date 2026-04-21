Три туриста насмерть замерзли в Бурятии

Трое туристов замерзли насмерть при спуске с пика Мунку-Сардык в Бурятии, сообщило СУ СК РФ по региону.

По предварительным данным, 15 туристов из Красноярска 18 апреля вышли из базового лагеря на маршрут. Возвращение группы планировалось 22 апреля к полудню.

Однако 21 апреля ночью несколько туристов из группы вышли к автомобильной трассе у подножия гор и в придорожном кафе оставили записку, в которой сообщили о гибели во время спуска трех человек. После этого они поднялись обратно к месту происшествия. Владелец кафе утром передал сообщение, и к туристам выдвинулся отряд спасателей.

СК начал доследственную проверку. На место происшествия выехал следователь.

Мунку-Сардык (с бурятского Вечный Голец) — высочайшая вершина Саян, 3491 метр.