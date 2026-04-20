Очередные поиски Усольцевых не дали результата

Спасатели три дня вели поиски семьи Усольцевых, пропавших в районе поселка Кутурчин Красноярского края в конце сентября 2025 года, но результата нет, сообщила пресс-служба КГКУ «Спасатель».

Спасатели обследовали окрестности скалы Буратинка и лог Мальвинка, горно-таежной местность вокруг поселка Кутурчин. Всего обследовано 120 километров дорог.

Поиски результатов не дали, спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда вернулись в подразделение.

Супруги Сергей и Ирина Усольцевы, их пятилетняя дочь и собака 28 сентября 2025 года пошли в несложный поход в горы в районе поселка Кутурчин и пропали. Масштабные поиски длились по 12 октября, затем только специалисты еще несколько раз выезжали на осмотр территории.