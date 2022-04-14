Microsoft внезапно обновила Windows 7

Компания Microsoft после долгого перерыва выпустила большой пакет обновления для «архивных» операционных систем Windows 7 и Windows 8.1.

Патчи KB5012626 для «семерки» и KB5012670 для «восьмерки» устраняют довольно обширный список уже известных проблем, включая проблемы с Windows Media Center, утечкой памяти, изменением пароля.

Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7 два года назад — 14 января 2020 года. Для корпоративных пользователей Microsoft предлагает платную продленную поддержку Windows 7. Поддержка Windows 8.1 продолжится до начала 2023 года.

Платная поддержка в рамках программы Windows 7 Extended Security Updates в настоящее время стоит 100 долларов за каждый компьютер. По состоянию на март 2022 года суммарная доля Windows 7 и Windows 8.1 составляет 15% от общего количества ПК с Windows в мире.