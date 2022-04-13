Поиск Windows 10 получил новую функцию

Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 10. В частности, апдейт содержит новый вид поиска.

Операционная система получила новую функцию под названием Search Highlights. По сути, это новый вид поиска Windows, который предлагает контент в зависимости от того, какой сегодня день.

Так, пользователь может увидеть информацию о важных событиях, произошедших в этот день, или о праздниках. Пользователи, выполнившие вход с помощью корпоративной учетной записи, увидят контент, относящийся к их организации.

Обновление под номером KB5012599 доступно для версий Windows 10 21H2, 21H1 и 20H2. Его можно установить через Центр обновления Windows, а также скачать вручную на сайте Microsoft.