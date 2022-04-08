Вяльбе рассказала о «легализованном допинге» Большунова

Лыжник Александр Большунов в этом сезоне брал терапевтическое исключение из-за проблем с зубами, сообщила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«У Саши возникали проблемы с зубами. Там был какой-то препарат, который во время операции можно было использовать. При этом врачи сказали, что в нем (терапевтическом исключении) нет необходимости — до старта еще далеко. Но мы все равно его сделали. Саша относится к этому очень трепетно, строго», — сказала Вяльбе в интервью Алле Шишкиной на YouTube-канале «Без воды».

Она отметила, что это было один раз и «продлевать никто ничего не собирался, ведь от лекарства нет пользы, если оно тебе не нужно». Вяльбе отметила, что относится к терапевтическим исключениям как к легализованному допингу.

«Не может терапевтическое исключение браться на протяжении десяти лет. Либо человек должен вылечить болезнь, либо что-то тут не то. Я миллион раз говорила, что это на совести этих людей», — заявила она.

Терапевтическое исключение — термин, который используется Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и другими антидопинговыми организациями для обозначения медицинских препаратов, которые находятся в запрещенном списке, но прописаны спортсмену для лечения болезни или состояния.

В минувшем сезоне Большунов на Олимпийских играх в Пекине выиграл три золотые медали, а также серебро и бронзу. На чемпионате России он взял медали во всех гонках.