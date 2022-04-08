Выбор эмодзи для реакций появится в WhatsApp

WhatsApp тестирует возможность расширения количества эмодзи для реакций. В бета-версии мессенджера можно воспользоваться галереей из 3265 смайликов.

В текущих версиях мессенджера реакции ограничены шестью смайликами. В новой бета-версии WhatsApp появилась возможность назначать собственные реакции на сообщения, сообщает портал WABetaInfo, обнаруживший нововведение.

При выборе реакции в бета-версии WhatsApp, помимо пиктограмм «палец вверх», «красное сердце», «смех», «удивление», «печаль» и «молящиеся руки», появился значок плюса — при нажатии на него можно выбрать любое из 3265 эмодзи и использовать его в качестве реакции.

WhatsApp занимается разработкой функции с августа 2021 года. Реакции на сообщения представляют собой простые комментарии в виде смайликов, отображаемые в теле поста, позволяющие подтвердить прочтение и лаконично высказать свое отношение к его содержимому.