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Twitter позволит уйти от нежелательных бесед

Источник:
Sibnet.ru
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Twitter в App Store
Фото: © Souvik Banerjee / Unsplash License

Twitter тестирует функцию ухода из беседы. Она позволяет отключить уведомления об упоминании пользователя в выбранной ветке сообщений.

Чтобы перестать получать уведомления из беседы, в опциях твита нужно выбрать Leave this conversation («Оставить этот разговор»), сообщает Engadget. После этого пользователя не будут оповещать об упоминаниях, новых сообщениях и других действиях в ветке.

Опция позволит избежать нежелательных бесед или просто перестать получать уведомления из ветки, переставшей быть интересной или ставшей неприятной для пользователя. Также она поможет избавиться от нежелательных уведомлений со стороны магазинов и спамеров.

Функция отключения оповещений находится на стадии тестирования и доступна ограниченному количеству пользователей. Пока неизвестно о сроках ее полноценного релиза.

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Топ комментариев

olegsbeglov

актуальный анекдот: Цены привязаны к доллару, только когда он растет, а когда падает - не привязаны.

Twilight88

Людей жалко, а не эти куски железа

Алёна 717832

Чубайса самого надо судить народным судом!!!

GammiPluh

Да у этого шакала на все время находится