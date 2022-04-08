Twitter позволит уйти от нежелательных бесед

Twitter тестирует функцию ухода из беседы. Она позволяет отключить уведомления об упоминании пользователя в выбранной ветке сообщений.

Чтобы перестать получать уведомления из беседы, в опциях твита нужно выбрать Leave this conversation («Оставить этот разговор»), сообщает Engadget. После этого пользователя не будут оповещать об упоминаниях, новых сообщениях и других действиях в ветке.

Опция позволит избежать нежелательных бесед или просто перестать получать уведомления из ветки, переставшей быть интересной или ставшей неприятной для пользователя. Также она поможет избавиться от нежелательных уведомлений со стороны магазинов и спамеров.

Функция отключения оповещений находится на стадии тестирования и доступна ограниченному количеству пользователей. Пока неизвестно о сроках ее полноценного релиза.