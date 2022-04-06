Фанаты Xiaomi выбрали лучший флагман

Опрос среди фанатов продукции Xiaomi выявил лучший флагман в истории компании — им стал Xiaomi Mi 6 2017 года. Смартфон по-прежнему пользуется высокой популярностью.

В честь 12-летия Xiaomi основатель компании Лэй Цзюнь запустил опрос в социальной сети Weibo с целью выяснить у фанатов, какой флагман им понравился больше всего, сообщает IT Home. С огромным отрывом победил Xiaomi Mi 6 2017 года, набрав более 20 тысяч голосов.

На втором месте с результатом около 8 тысяч голосов находится прошлогодний флагман Xiaomi 11 Ultra, третье занял Xiaomi Mi 10 Extreme Edition, вышедший в 2020 году. Новый смартфон этого года, Xiaomi 12, не вошел в рейтинг.

Смартфон Xiaomi Mi 6, выпущенный в 2017 году, обладает внушительной базой фанатов. В Китае он до сих пор имеет высокую популярность благодаря сбалансированной конфигурации системы, стильному внешнему виду и низкой цене.