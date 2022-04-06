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Меню «Пуск» в Windows 11 стало удобнее

Источник:
Sibnet.ru
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Возможность произвольно объединять ярлыки приложений в папки в меню «Пуск» появилась в новой версии Windows 11. Это значительно упростило поиск иконок.

Объединить ярлыки в папку теперь можно простым перетаскиванием значков друг на друга, сообщает Slash Gear. После создания папки будет предложено ввести ее имя, далее в нее можно перетаскивать другие иконки. Подобный механизм группировки используется на смартфонах.

До этого в «Пуске» Windows 11 не было удобной сортировки ярлыков, можно было только закреплять их в начале списка. Пользователи Windows 11 неоднократно жаловались, что вынуждены искать нужные приложения через поиск, а это крайне неудобно.

Папки для сортировки приложений меню «Пуск»
Фото: © Microsoft

Возможность группировать ярлыки по папкам присутствовала в операционной системе начиная с Windows 95. Она исчезла лишь при переходе на Windows 11.

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Топ комментариев

Twilight88

Бедная Европа, господи спасисохрани, как же они там...(((((

todi66

А кто-нибудь предлагал в 1939 - 1945, что Бетховен, Бах, Моцарт, Лист и др. деятели культуры должны исчезнуть...

лачинов

... так же опасны как демократы с ядерным оружием.

krasprol

Детям оставьте детство,не выжигайте мозги пропагандой. Достаточно того, что из зомбоящика 24 часа в сутки...