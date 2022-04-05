Победившая Авериных на Олимпиаде гимнастка завершила карьеру

Олимпийская чемпионка Токио израильская гимнастка Линой Ашрам, победившая считающихся фаворитками сестер Авериных из России и ставшая участницей судейского скандала, объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 22 лет.

«Сегодня я объявляю о своем уходе из спорта. Спортсмены должны знать, когда уходить на пенсию, а что касается меня, я достигла своей мечты. Я достигла своего профессионального пика и решила, что сейчас самое подходящее время, чтобы продолжить тот же путь, но на этот раз с другой стороны помоста», — цитирует Ашрам The Times of Israel.

Бывшая спортсменка вошла в тренерский штаб сборной Израиля по художественной гимнастике.

Ашрам победила в индивидуальном многоборье на Играх в Токио, россиянка Дина Аверина стала второй, ее сестра Арина — четвертой. Россия впервые за 25 лет не выиграла золото в художественной гимнастике на Олимпиаде. Российская сторона после соревнований заявляла о нечестном судействе, а также подавала протесты.

Помимо золота Токио на счету Ашрам шесть серебряных и пять бронзовых медалей чемпионатов мира.