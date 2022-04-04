НАВЕРХ

Боб Хартли трогательно попрощался с «Авангардом»

Источник:
Sibnet.ru
253 1
Фото: © ХК «Авангард»

Главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Боб Хартли объявил об отставке. Канадский специалист провел с омской командой четыре года и взял Кубок Гагарина в сезоне 2020/21.

«Для меня пришло время побыть с моей семьей. Я не заявляю, что ухожу на пенсию, хоккей в моей крови. Если матч в Магнитогорске был последним, я приму это», — цитирует ХК «Авангард» Боба Хартли в телеграм-канале.

Хартли сразу же опроверг слухи о том, что уходит из «Авангарда», потому что не хочет работать в Омске. В 2022 году команда вернется на новую ледовую арену в родной город.

«Я сам родом из Хоксбери, привык к снегу, холоду, заводам, с огромным уважением отношусь к людям, которые там трудятся, и если у меня есть то, о чём я жалею, это то, что мы не сыграли в Омске», — сказал он.

Тренер очень трогательно попрощался с клубом, поблагодарив хоккеистов и руководство. Он назвал своих коллег семьей.


Еще по теме
Плей-офф КХЛ: расписание матчей финала
Вратарь женской сборной России отразила шайбу голыми руками
Стало известно о состоянии защитника «Металлурга» после удара шайбой
«Авангард» проиграл «Металлургу» в рекордной серии полуфинала плей‑офф
смотреть все
Спорт #Хоккей #Омск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Центр Подгорного проверят после данных о жестокости тренеров
01.04.2022 08:48
info.sibnet.ru
Дом игрока «Манчестер Юнайтед» ограбили во время матча Лиги чемпионов
17.03.2022 15:09
info.sibnet.ru
МОК выступил за отмену всех соревнований в России
25.02.2022 22:22
info.sibnet.ru
Австрийский лыжник рассказал о влиянии допинга на результаты
22.02.2022 12:55
Девушка дня
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Обсуждение (1)
Картина дня
Китай закупит российский газ по сниженным ценам
Предсказан рекордный приток денег в Россию из-за рубежа
Русской культуре предложили исчезнуть
Создана бактерия для синтеза лекарства прямо в организме
О самом главном
Слова как эндорфины: какие комплименты нравятся мужчинам
Любовь и месть: как понять кошку
Великий пост: календарь питания на семь недель
Подарки вместо воспитания: как игрушки портят ребенка
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Стратегический запас: как правильно хранить косметику
Все статьи
Мультимедиа
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
52
Россия запретила поставки газа за валюту
51
Украинские вертолеты атаковали нефтебазу в Белгороде
51
Казахстан отказался помогать России в обходе санкций
32
США заявили об искусственном накачивании рубля
31
Польша готова разместить ядерное оружие США