Боб Хартли трогательно попрощался с «Авангардом»

Главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Боб Хартли объявил об отставке. Канадский специалист провел с омской командой четыре года и взял Кубок Гагарина в сезоне 2020/21.

«Для меня пришло время побыть с моей семьей. Я не заявляю, что ухожу на пенсию, хоккей в моей крови. Если матч в Магнитогорске был последним, я приму это», — цитирует ХК «Авангард» Боба Хартли в телеграм-канале.

Хартли сразу же опроверг слухи о том, что уходит из «Авангарда», потому что не хочет работать в Омске. В 2022 году команда вернется на новую ледовую арену в родной город.

«Я сам родом из Хоксбери, привык к снегу, холоду, заводам, с огромным уважением отношусь к людям, которые там трудятся, и если у меня есть то, о чём я жалею, это то, что мы не сыграли в Омске», — сказал он.

Тренер очень трогательно попрощался с клубом, поблагодарив хоккеистов и руководство. Он назвал своих коллег семьей.