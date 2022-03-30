Сборная Польши по футболу победила в решающем стыковом матче команду Швеции и вышла в финальную часть чемпионата мира — 2022 в Катаре.

Встреча прошла во вторник в польском Хожуве, она завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Роберт Левандовски с пенальти (49-я минута) и Петр Зелиньски (73-я).

Польская сборная получила путевку в решающий стыковой матч без борьбы. Команда должна была в полуфинальном раунде играть против России, но заявила, что отказывается от матча из-за ситуации на Украине. В конце февраля ФИФА и УЕФА исключили сборную России и российские клубы из турниров под своей эгидой.

Польша вышла в финальную часть чемпионата мира в девятый раз в своей истории. Она дважды завоевывала бронзовые медали мирового первенства, в 1974 и 1982 годах. Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.