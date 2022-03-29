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«Авангард» обыграл «Металлург» в шестой игре серии полуфинала

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ХК «Авангард»

Омский «Авангард» после трех проигрышей обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 5:1 и сравнял счет в серии. Кто из команд выйдет в финал Восточной конференции, решится в седьмой игре.

Шестая игра между «Металлургом» и «Авангардом» проходила в Балашихе и завершилась со счетом 5:1. Омичи, как и в первых двух играх, показали силовой быстрый хоккей.

Шайбы у ястребов забросили Никита Сошников, Алексей Емелин, Николай Прохоркин и дубль оформил Арсений Грицюк. У «магнитки» автором единственной шайбы стал Анатолий Никонцев.

Победитель полуфинала Восточной конференции определится в седьмой игре, которая пройдет в Магнитогорске 30 марта. У «Металлурга» и «Авангарда» выдалась самая длинная серия среди других пар полуфинала плей-офф.

На Западе в финал вышли ЦСКА и СКА, на Востоке — «Трактор», который станет соперником для победителя пары «Металлург»-«Авангард».

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Спорт #Хоккей #Омск
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Обсуждение (1)
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Топ комментариев

kygear

Товарища Сталина Народ любил в том числе и за 1 е апреля.Это был всенародный праздник и снижение цен...

Иркут 69

Конечно решат. За наш счёт и очень нескоро. Про качество лучше умолчать.

winged_wanderer

Не ударил, а сделал вид, ударил если бы то засудили его бы по самые помидоры.

Иркут 69

Дожили. Хотя чему мы удивляемся... закономерный процесс. В дефиците скоро будет почти всё.