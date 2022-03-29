«Авангард» обыграл «Металлург» в шестой игре серии полуфинала

Омский «Авангард» после трех проигрышей обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 5:1 и сравнял счет в серии. Кто из команд выйдет в финал Восточной конференции, решится в седьмой игре.

Шестая игра между «Металлургом» и «Авангардом» проходила в Балашихе и завершилась со счетом 5:1. Омичи, как и в первых двух играх, показали силовой быстрый хоккей.

Шайбы у ястребов забросили Никита Сошников, Алексей Емелин, Николай Прохоркин и дубль оформил Арсений Грицюк. У «магнитки» автором единственной шайбы стал Анатолий Никонцев.

Победитель полуфинала Восточной конференции определится в седьмой игре, которая пройдет в Магнитогорске 30 марта. У «Металлурга» и «Авангарда» выдалась самая длинная серия среди других пар полуфинала плей-офф.

На Западе в финал вышли ЦСКА и СКА, на Востоке — «Трактор», который станет соперником для победителя пары «Металлург»-«Авангард».