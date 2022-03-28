Новосибирские ученые применили новую технологию сварки

Полномасштабное производство крупногабаритного промышленного оборудования интеллектуальной адаптивной сварки трением с перемешиванием запустили в России, сообщает пресс-служба НГТУ.

Ученые из НГТУ и Института физики прочности и материаловедения СО РАН создали оборудование, которое позволяет выполнять сварные соединения со скоростью, на порядок превышающей скорость сварки традиционными дуговыми методами, без использования защитного газа и присадочного материала.

При этом прочность такого шва сравнима с прочностью основного металла. Применение новой технологии позволяет изготавливать более легкие и надежные конструкции с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Проект реализовали на базе ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель».

Реализация проекта обеспечит независимость от оборудования сварки для российских предприятий ракетно-космической, авиационной и транспортной отраслей.