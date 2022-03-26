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«Авангард» оказался в шаге от вылета из плей-офф

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ХК «Авангард»

Омский «Авангард» третий раз подряд проиграл магнитогорскому «Металлургу» после двух ярких побед, счет в серии полуфинала Восточной конференции 2:3, чтобы выйти в финал ястребами придется победить в двух играх без шанса на ошибку.

Пятая игра серии полуфинала Востока прошла в Магнитогорске. «Авангард» проиграл «Металлургу» со счетом 5:2. Авторами шайб «Аванграда» стали Алексей Береглазов и Тимофей Давыдов.

У «Металлурга» забили Андрей Чибисов, Филипп Майе, Джош Карри и Брендэн Лайпсик. За три минуты до конца игры в пустые ворота «Авангарда» забросил Никита Коростылев.

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Спорт #Хоккей #Омск
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