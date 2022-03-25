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Американские фигуристы завоевали золото в парах впервые за 43 года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ISU

Американские фигуристы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер завоевали золотые медали в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира 2022 года во французском Монпелье. Это первое золото страны с 1979 года.

Книрим и Фрейзер лидировали после короткой программы, также они показали лучший результат в произвольной. Второе место заняли японцы Рику Миура и Рюити Кихара, третье — канадцы Ванесса Джеймс и Эрик Рэдфорд.

Еще один американский дуэт Эшли Кейн/Тимоти Ледюк, показавший в короткой программе второй результат, не смог завершить прокат в произвольной программе. Во время выступления Эшли Кейн упала на лед после прыжка и не смогла подняться, она покинула лед только на носилках. Пара так и не смогла закончить выступление.

Чемпионат мира в Монпелье проходит без участия российских фигуристов, которые были отстранены от международных соревнований решением Международного союза конькобежцев (ISU).

Американские пары не побеждали на чемпионатах мира с 1979 года: тогда золото выиграли Тай Бабилония и Рэнди Гарднер.

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