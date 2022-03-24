НАВЕРХ
Хайтек
#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Google перестала лицензировать российские Android-смартфоны

Источник:
Sibnet.ru
2887 1
Фото: © Sibnet.ru

Google прекратила лицензировать ОС Android для российских производителей смартфонов, сообщил в своем телеграм-канале аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

На сегодня несколько российских компаний занимаются выпуском смартфонов под управлением Android. Платформа бесплатна и поставляется с открытым кодом, однако для возможности использовать мобильные сервисы Google производители обязываются проходить сертификацию.

В частности, сертификация предусматривает демонстрацию своего софта, а также изменений, которые вносятся в программное обеспечение, предустановленное на устройства. С 23 марта лаборатории Google начали отказывать российским компаниям по всем проектам сертификации.

Муртазин уточнил, что компания делает это со следующей формулировкой: «Экспортный закон США запрещает предоставление услуг России, а также экспорт, реэкспорт или передачу программного обеспечения и технологий американского происхождения в Россию».

Таким образом, российские бренды лишаются возможности использовать мобильные сервисы Google на своих смартфонах под управлением Android. Формально производителей устройств из других стран данный запрет не касается, однако на практике это может означать полное прекращение поставок Android-устройств в Россию.

Еще по теме
iPhone SE проверили на прочность
Android уличили в тайной пересылке данных пользователей
Представлен смартфон с самой быстрой зарядкой
Android 13 предупредит о «скрытом» расходе энергии
смотреть все
Хайтек #Смартфоны #Софт
Как сделать
Как навсегда отключить обновления Windows
23.03.22, 14:16
1995
3
Как перенести данные с «Google Диска» на «Яндекс.Диск»
Экспорт данных Google Диска может потребоваться в связи с невозможностью продления подписки на сервис
21.03.22, 10:18
463
0
Как вернуть поиск «Яндекс» в Firefox
Простой способ вернуть поиск «Яндекса» в браузер Mozilla Firefox без использования сторонних расширений и программ
15.03.22, 16:01
4864
1
Что такое гибернация в Windows 10 и как ее отключить
Этот режим очень похож на сон, а выход из него значительно быстрее обычного включения компьютера, но у него есть и минусы
13.03.22, 22:43
2703
0
Как перенести библиотеку из Spotify в Яндекс.Музыку
Некоторые пользователи Spotify всерьез задумались о переходе на Яндекс.Музыку после приостановки продления подписки Premium
11.03.22, 17:56
3260
2
Как выбрать
Как выбрать универсальный монитор для работы и отдыха
02.03.22, 20:16
6487
2
Как выбрать хорошие беспроводные наушники для смартфона
При выборе беспроводных наушников стоит обратить внимание на несколько параметров — это поможет купить качественный продукт и не переплатить за ненужные функции
19.02.22, 13:47
6368
1
Как «на глаз» выбрать хорошую светодиодную лампочку
Чтобы выбрать качественную LED-лампу, нужно прочитать информацию на упаковке «между строк», посмотреть на свет через мобильник и оценить лампочки по весу
05.02.22, 17:38
9622
1
Как правильно выбрать USB‑хаб
Параметры, требующие внимания при выборе USB-концентратора
22.01.22, 10:42
10225
2
Тип, цвет и длина: как выбрать новогоднюю гирлянду
Новогодние гирлянды делают елки ярче и праздничней. Как выбрать самую лучшую для украшения елки?
23.12.21, 12:28
8754
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Украинский певец Потап отказался от российских наград и Бузовой
Совбез ООН не принял резолюцию России по прекращению огня на Украине
Фадеев назвал омерзительным шоу Ивлеевой «Королевские кобры»
Россия нанесла ракетный удар по базе с иностранными наемниками
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Disobedient

Какая радостная и грустная одновременно новость. Радостно что избавились наконец от этого проклятия....

Disobedient

Зато когда написал что рубль в отличии от доллара сырьем обеспечен, меня тут заклевали. "Да ты не понимаешь...

WSG0600-164-164

Кто бы мог подумать о таком счастье, нагрянуло резко вроде после того, как Чубайс сбежал из России.

urbasik

Сербы рискуя жизнью. прятали маленькую еврейскую девочку от немцев.И она отплатила по полной.