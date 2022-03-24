Google перестала лицензировать российские Android-смартфоны

Google прекратила лицензировать ОС Android для российских производителей смартфонов, сообщил в своем телеграм-канале аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

На сегодня несколько российских компаний занимаются выпуском смартфонов под управлением Android. Платформа бесплатна и поставляется с открытым кодом, однако для возможности использовать мобильные сервисы Google производители обязываются проходить сертификацию.

В частности, сертификация предусматривает демонстрацию своего софта, а также изменений, которые вносятся в программное обеспечение, предустановленное на устройства. С 23 марта лаборатории Google начали отказывать российским компаниям по всем проектам сертификации.

Муртазин уточнил, что компания делает это со следующей формулировкой: «Экспортный закон США запрещает предоставление услуг России, а также экспорт, реэкспорт или передачу программного обеспечения и технологий американского происхождения в Россию».

Таким образом, российские бренды лишаются возможности использовать мобильные сервисы Google на своих смартфонах под управлением Android. Формально производителей устройств из других стран данный запрет не касается, однако на практике это может означать полное прекращение поставок Android-устройств в Россию.