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Россия подала заявку на Евро 2028 и 2032 годов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Российский футбольный союз»

Россия подала заявку на проведение финальной части чемпионата Европы 2028 или 2032 года, ее получили в УЕФА (Союзе европейских футбольных ассоциаций), сообщается на сайте организации.

Россия изъявила желание провести Евро-2028 или 2032, с аналогичным предложением выступила Турция. Совместная заявка Англии, Северной Ирландии, Ирландии, Шотландии и Уэльса подана на турнир 2028 года, Италия претендует только на Евро-2032.

«Наша жизнь продолжается, это один из аргументов того, что мы открыты. Допускаем, что времени же много, все может измениться. Мы попросили дать документы для изучения всех требований. Может быть, они нас и не устроят. Но я уверен, что устроят», — прокомментировал член исполкома Российского футбольного союза Рустем Сайманов «Матч ТВ».

Решение о хозяевах турниров будет принято в сентябре 2023 года. The Telegraph со ссылкой на источники сообщило, что УЕФА попытается отклонить заявку РФС.

В конце февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские национальные и клубные команды от участия в международных соревнованиях из-за событий на Украине.

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