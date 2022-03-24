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iPhone SE проверили на прочность

Источник:
Sibnet.ru
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iPhone SE после испытаний на прочность
Фото: © Allstate Protection Plans

iPhone SE прошел тест на прочность и показал, что стал крепче по сравнению с предыдущей моделью. А качество его сборки сравнимо с iPhone 13. 

Новый iPhone SE роняли и опускали в воду. После этого, даже с повреждениями, он продолжил работать, сообщает MacRumors со ссылкой на страховой сервис Allstate Protection Plans. 

Так, iPhone SE выдержал падение на тротуар с 1,8 метра. Боковая рамка и экран смартфона выдержали удар, но задняя крышка получила множественные трещины.

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В тесте на водонепроницаемость iPhone SE пролежал 30 минут на глубине 1 метр. Сразу после извлечения наблюдалось непродолжительное приглушение звука — вода попала в динамик, но через час проблема исчезла.

Эксперты отметили, что повреждения, получаемые смартфоном во время реальных падений, могут отличаться от тестовых, так как есть масса переменных, способствующих большему или меньшему урону. При этом использование защитного чехла они назвали обязательным для цельностеклянного iPhone SE.

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