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Google презентует Android 13 в мае

Источник:
Sibnet.ru
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Смартфон на Android
Фото: © Adrien / Unsplash License

Google представит Android 13 на весенней презентации Google I/O 11-12 мая. Ожидается, что будет анонсирована бета-версия для разработчиков, а выход финального релиза состоится в августе или сентябре.

В середине 2021 года стало известно, что Android 13 разрабатывается под кодовым названием Tiramisu, сообщает Gizchina. Это первая версия мобильной операционной системы со времен Android 9 Pie 2018 года, получившая «сладкое» название.

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Детального описания нововведений Android 13 нет. Из предварительной версии Developer Preview стало известно, что система сможет ограничивать материалы, публикуемые в соцсетях и мессенджерах. 

А в галерее можно будет делать недоступными для сторонних приложений отдельные фото и видео.

В целях защиты конфиденциальности приложениям будет запрещено самостоятельно получать доступ к списку Wi-Fi сетей поблизости и данным GPS. Появится опция, позволяющая установить другой язык по умолчанию для отдельных программ.

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number10

Он возможно на Украине в специальных информационных центрах сидел, по ним ракетами ударили.

GammiPluh

А где этот великий демократ - дегенерат great_america? я чет за него переживаю, примолк что-то)

ifhbrjd

А пусть в суд на него подаст. В какой-нибудь.

Очаков

В Укрятне, в схроне засел.
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