Google презентует Android 13 в мае

Google представит Android 13 на весенней презентации Google I/O 11-12 мая. Ожидается, что будет анонсирована бета-версия для разработчиков, а выход финального релиза состоится в августе или сентябре.

В середине 2021 года стало известно, что Android 13 разрабатывается под кодовым названием Tiramisu, сообщает Gizchina. Это первая версия мобильной операционной системы со времен Android 9 Pie 2018 года, получившая «сладкое» название.

Детального описания нововведений Android 13 нет. Из предварительной версии Developer Preview стало известно, что система сможет ограничивать материалы, публикуемые в соцсетях и мессенджерах.

А в галерее можно будет делать недоступными для сторонних приложений отдельные фото и видео.

В целях защиты конфиденциальности приложениям будет запрещено самостоятельно получать доступ к списку Wi-Fi сетей поблизости и данным GPS. Появится опция, позволяющая установить другой язык по умолчанию для отдельных программ.