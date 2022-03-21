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Медведев лишился статуса первой ракетки мира

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Rob Keating / CC BY 2.0

Россиянин Даниил Медведев опустился на вторую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, обновленная версия которого обнародована в понедельник на сайте организации.

О том, что Медведев лишится статуса первой ракетки мира, стало известно еще 15 марта, когда он проиграл в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе и потерял часть рейтинговых очков. Однако до официального обновления рейтинга в понедельник россиянин считался первой ракеткой.

Теперь у Медведева 8445 баллов, чем на 20 меньше чем у вернувшегося на первое место серба Новака Джоковича. На третье место с четвертого поднялся испанец Рафаэль Надаль, проигравший американцу Тейлору Фритцу в финале турнира в Индиан-Уэллсе.

На четвертую строчку с третьей опустился немец Александр Зверев. Пятое место сохранил представитель Греции Стефанос Циципас. Россиянин Андрей Рублев, дошедший до полуфинала турнира в Индиан-Уэллсе, поднялся с седьмого на шестое место.

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Топ комментариев

D762

Ну не для всех. У шестьдесят девятого, кислотность все полости заполнила.

pepelmetal

То есть другие зенитно-ракетные системы оказывается ни на что не способны)?

Disobedient

Не унижай себя еще больше.))) Ты и так целую ветку комментариев удалил. Нет у предателей ни чести не...

Очаков

Неприятные моменты)У него вся жизнь из этих моментов и состоит)))
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