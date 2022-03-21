Медведев лишился статуса первой ракетки мира

Россиянин Даниил Медведев опустился на вторую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, обновленная версия которого обнародована в понедельник на сайте организации.

О том, что Медведев лишится статуса первой ракетки мира, стало известно еще 15 марта, когда он проиграл в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе и потерял часть рейтинговых очков. Однако до официального обновления рейтинга в понедельник россиянин считался первой ракеткой.

Теперь у Медведева 8445 баллов, чем на 20 меньше чем у вернувшегося на первое место серба Новака Джоковича. На третье место с четвертого поднялся испанец Рафаэль Надаль, проигравший американцу Тейлору Фритцу в финале турнира в Индиан-Уэллсе.

На четвертую строчку с третьей опустился немец Александр Зверев. Пятое место сохранил представитель Греции Стефанос Циципас. Россиянин Андрей Рублев, дошедший до полуфинала турнира в Индиан-Уэллсе, поднялся с седьмого на шестое место.