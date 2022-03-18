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Роскомнадзор прокомментировал сбои WhatsApp в России

Источник:
Интерфакс
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Иконка WhatsApp на iPhone
Фото: © Webster2703 / Pixabay License

Неполадки в работе WhatsAppp наблюдаются с 15 марта. Пользователи Сети связали их с блокировками Facebook и Instagram, но Роскомнадзор заявил, что работу мессенджера на территории страны никак не блокируется.

«Работа мессенджера WhatsApp на территории России не ограничивается. Роскомнадзор не связывает сбои в работе сервиса с ограничениями других ресурсов Meta Platforms (Facebook и Instagram)», — сообщило ведомство в ответ на запрос «Интерфакс».

По данным портала Downdetector, пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами подключения к серверам, невозможностью отправки сообщений и неработоспособностью веб-версии мессенджера.

Роскомнадзор отметил, что с аналогичными неполадками пользователи WhatsApp уже сталкивались в октябре 2021 года. В тот раз ответственность за недоступность мессенджера взяла на себя компания Meta. 

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Кроме WhatsApp, Meta владеет социальными сетями Facebook и Instagram, заблокированными в России с 4 и 14 марта соответственно. Причинами для блокировки стало распространение недостоверной информации о событиях, происходящих во время проведения специальной операции России на Украине.

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number10

Он возможно на Украине в специальных информационных центрах сидел, по ним ракетами ударили.

GammiPluh

А где этот великий демократ - дегенерат great_america? я чет за него переживаю, примолк что-то)

Очаков

В Укрятне, в схроне засел.

Алекс555

Скорей всего в ФСБ воспитывают. Тихо постучали и потекло.
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