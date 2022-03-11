Генпрокуратура потребовала признать Meta экстремистской организацией

Генеральная прокуратура России потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России, сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме этого, прокуратура направила в Следственный комитет РФ материалы для решения вопроса об уголовном преследовании в связи с наличием признаков преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.2 УК РФ (пропаганда терроризма) и частью 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды с угрозой применения насилия).

В компанию Meta входят соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp. Ранее компания временно сняла в своих социальных сетях запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих.

«Подобные действия руководства компании не только формируют представление о допустимости террористической деятельности, но и направлены на разжигание ненависти и вражды к гражданам Российской Федерации», — указывает ведомство.