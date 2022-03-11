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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Генпрокуратура потребовала признать Meta экстремистской организацией

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Генеральная прокуратура России потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России, сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме этого, прокуратура направила в Следственный комитет РФ материалы для решения вопроса об уголовном преследовании в связи с наличием признаков преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.2 УК РФ (пропаганда терроризма) и частью 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды с угрозой применения насилия).

В компанию Meta входят соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp. Ранее компания временно сняла в своих социальных сетях запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих.

«Подобные действия руководства компании не только формируют представление о допустимости террористической деятельности, но и направлены на разжигание ненависти и вражды к гражданам Российской Федерации», — указывает ведомство.

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Политика #Россия
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Топ комментариев

ubogon

Какого х.. наши золотовалютные резервы делают за рубежом? - Вот главный вопрос.

ponhik78

А кто это вообще? Не стебусь, я реально не знаю. До этой заметки никогда о нем не слышал.

GammiPluh

То есть они не против призывов к убийству любых русских людей, даже не имеющих отношения к ситуации......

GammiPluh

я вас удивлю, москаляку на гіляку они тоже не блокировали, грани дозволенного стирают те кто этого права...
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