Отменен запрет на российские продажи смартфонов Samsung

Арбитражный апелляционный суд отменил решение нижестоящей инстанции, в соответствии с которым в России был наложен запрет на продажи смартфонов Samsung.

Ранее швейцарская компания Sqwin SA обвинила Samsung в незаконном использовании запатентованных технологий, связанных с системой электронных платежей. Истцы заявляли, что защищенные разработки незаконно применяются в рамках сервиса Samsung Pay.

Арбитражный суд Москвы в прошлом году запретил ввоз и продажу в России более 60 моделей смартфонов южнокорейского концерна. В частности, в список попали флагманские аппараты Galaxy Z Flip3, Galaxy Z Fold3 и Galaxy S21.

Теперь запрет аннулирован, суд отменил ограничительное решение, в иске Sqwin SA полностью отказано. Соответствующее решение внесено в картотеку арбитражных дел.